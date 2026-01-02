2026年に達成されそうな記録〜野手編打者にとって、通算2000本安打は記録の「花形」と言える。1956年に川上哲治（巨人）が初めて達成して以来、到達者は56人を数える（日米通算は除く）。そして2026年シーズン、丸佳浩（巨人）がその偉業まで残り71安打と迫っている。この丸を筆頭に、今シーズン達成されそうな打者の記録について見てみたい。2000本安打まで残り71本の巨人・丸佳浩photo by Koike Yoshihiro通算2500本安打坂本