210人のランナーは果たしてどこのシューズを履くのか。箱根駅伝ではレースの行方と同時に、選手の足元に毎年注目を集まる。スポーツライターの酒井政人さんは「昨年に続いて着用率2連覇を狙うアディダスと、超軽量モデルを投入したアシックスが強いが、他ブランドも負けていない。先日、男子マラソンの日本新記録を達成したレジェンド大迫傑選手が履いたシューズも注目されている」という――。■レース同様に熱い箱根駅伝2026 “