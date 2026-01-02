【季語深掘】「正月」 千歳の祝いと蘇（よみがえ）り 季節の言葉により親しみ、楽しんでいただけるよう、季語の由来や歴史、そしてそれにまつわる写真や名句をご紹介するNHK俳句「季語深掘」シリーズ。1月は「正月」を取り上げます。新しい年の始まりに、門松としめ飾りが表すものと、それらが描かれた名句を見ていきましょう。 年初のためし 「年のはじめのためしとて……」で始まる千家尊福（せんげたかとみ）作詞