「港区のタワマンに住む専業主婦」は一握り不動産検索サイトに「港区」「タワーマンション」と検索すると、膨大に物件が出てくる。たとえばある日ひとつの検索サイトで港区の1LDKタワーマンションを検索すると、その賃貸料は18．9万〜104万円だった。さらに同じサイトで1LDKの物件の23区内賃貸料の相場を比較してみると12.9万円〜104万円で、その最高値は港区の物件だった。タワーマンションはやはり「憧れの物件」といえる。ちな