前編記事『相続したタダ同然「田舎の更地」が「1500万円」で売れた…50代男性が「予想外のアイデア」で大逆転』より続く。土地販売は計画が重要現地に行って境界が確定できたら、今度は更地にするタイミングを検討しよう。まず、年末に急いで更地にするのは絶対にやめよう。住宅のある土地は住宅用地の特例が適用され、固定資産税が6分の1に減税されている。固定資産税の基準は1月1日時点で家があるかないかで決まるので、年末に更