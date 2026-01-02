なぜ、アフリカのなかでケニアなのか。誰が連れてくるのか。日本で苦労することは何か。知れば箱根駅伝がもっと面白くなる疑問に答える。前編記事『箱根駅伝「ケニア人留学生」斡旋役が明かす、成功する選手を「現地で見極める」方法』より続く。2区で13人抜きを見せたワンブィ氏今回、筆者はニャフルル出身で、日本大学時代の'19年に箱根駅伝2区で13人抜きの快走をみせたパトリック・マゼンゲ・ワンブィ（現・NTT西日本）を訪ねた