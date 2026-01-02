女友達というのは、彼女のいる男性にとってはなかなかつき合い方の難しい存在ではないでしょうか。仲良くすれば彼女に疑いの目を向けられてしまいます。とはいえ、そのために縁を切るのも何かイヤですよね。彼女の機嫌を損ねないためには、どのようなつき合い方がいいのでしょうか。【１】?仲良しグループのひとり?と印象づけておく彼女も知っている男友達の話などを織り交ぜて伝えることで、仲良しグループとして認識してもらえる