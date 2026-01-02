史上最高値を更新した日本株市場を振り返る読者の皆様、あけましておめでとうございます。本年も昨年上梓した著書のタイトルのように「のんびり日本株投資」をモットーに楽しく投資ライフを送りたいと存じます。新年1回目ですので2025年を簡単に振り返って、2026年を展望しながら、日本株市場の注目ポイントを挙げていきます。筆者はあまり参考にしていない指標ですが、知名度があるのでさしあたり日経平均株価で2025年を振り返っ