一年の計は元旦にあり。彼女が欲しいなら、年初に俳句仕立てで自分に誓いを立ててみてはいかがでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性94名に聞いたアンケートを参考に「今年こそ彼女を作るための『心の俳句』」をご紹介します。【１】「春までになんとかデートにこぎつけよう」「暖かくなるころにはかわいい彼女とデートができるように頑張りたい」（20代男性）というように、期限を区切ることで自分を追い込む作戦