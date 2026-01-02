「ご祝儀相場」がまだ続いている高市政権。ところが、総理のお膝元で思わぬ疑惑が浮上してきた。奈良政界を動かす女傑の来歴とは。高市早苗の最大のスポンサー奈良公園を通り抜け、街中を歩くと、青いドーム屋根を戴いたレンガ造りの荘厳な建物が不意に現れる。玄関口の看板には「ノブレス」と記されている。その持ち主こそが高市早苗総理（64歳）の「最大のスポンサー」（総理周辺）と呼ばれる人物である。川井徳子、67歳。奈良県