今年の牡馬３歳世代は、まだ頭一つ抜けた存在がいないとみる。美浦のＰＯＧ担当としてＧ１や重賞を勝っている実績馬を“推し馬”にしたのでは、あまりにも芸がない。まだキャリア２戦１勝と成績こそ目立つ存在ではないが、デビュー前から良血を評価されていたチャリングクロス（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父キタサンブラック）を取り上げたい。２４年のホープフルＳ、昨年の日本ダービーを制したクロワデュノールの全弟という