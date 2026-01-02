あれっ、自分の名前なんだっけ…鈍器で殴られたような激しい頭痛に、男は目を覚ました。頭だけでなく、全身が痛い。朦朧とする意識のなかで周囲を見渡すと、鬱蒼とした森に自分が横たわっていることがわかった。そのまま気絶と覚醒を繰り返した。昼と夜が２回ずつ訪れたので、おそらく２日ほど森のなかで過ごしたのだろう。とにかく移動しなければならないと思い、男は歩いて道路に出た。フラフラと歩いていくと、「出雲坂根駅」と