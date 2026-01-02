血圧、コレステロール、中性脂肪--健康診断の数値が気になり始めた人は多いのではないでしょうか。血管の健康は、こうした数値にも表れてきます。血管・心臓のエキスパートとして国際的に活躍する医師・高橋亮氏は、「打つ手ナシ」と見放された患者の血管をよみがえらせた実績を持ちます。その方法は、ストレッチのような軽い運動。本当にそれだけで効果があるのか--。高橋氏が、血管を広げるメカニズムを解説し、スマホやテレビを