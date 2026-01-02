トヨタ「最新シエンタX」に注目！2003年に初代が登場したトヨタ「シエンタ」は、「コンパクトカーの運転のしやすさ」と「ミニバンの利便性」という相反する要素を組み合わせ、独自の市場を築いてきました。現行モデルは2022年にフルモデルチェンジした3代目。登場から3年が経過した現在、日本自動車販売協会連合会の乗用車ブランド通称名別順位において、2025年10月度は8017台登録し6位にランクインするなど人気を博しています