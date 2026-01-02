毎年、多くの箱根ランナーを輩出する日本随一の駅伝名門高校・佐久長聖。2023年の全国高校駅伝で日本高校最高記録を樹立した際のメンバー・永原颯磨（順大）と山口竣平（早大）は今年の箱根路に挑む。障害走で高校記録を更新した永原と、型破りな闘争心でチームを鼓舞した山口。名門・佐久長聖を支えた2人の強さは、どのように育まれたのか。【画像】高校時代、坊主頭の多い高校駅伝界でサラサラロングヘア}