いよいよ2026年9月4日に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、4月から約1年にわたりアニバーサリーイベントが開催されます。開園から現在までのパークの歩みをまとめました。東京ディズニーシーの開園25周年を記念して4月15日から2027年3月31日まで開催されるアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』。メディテレーニアンハーバーで行われるショー『スパークリング・ジュビリー・