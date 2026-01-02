【モデルプレス＝2026/01/02】フジテレビでは、1月4日19時より「逃走中2026新春SP〜最速スプリンターと開運ダルマ〜」を放送。この度、15人の逃走者たちが発表された。【写真】カワラボ、話題のメンバーが圧巻スタイル披露◆「逃走中2026新春SP」舞台はトヨタアリーナ東京新年早々からの大激走で幕を開ける逃走劇の舞台となるのは、お台場の新たなランドマークとして誕生した「トヨタアリーナ東京」。2025年の世界陸上で日本を沸か