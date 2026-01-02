長嶋茂雄さんは画家でもあった。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。＊＊＊＊＊２００１年、長嶋茂雄さんは、スポーツ報知が主催した世界中の著名人の芸術作品を集めた展覧会「ザ・ワールドセレブリティーズアートフェア２００１」に一枚の油絵を出品した。「新世紀生命富士（しんせいきいのちふじ）」と題されたその作品に、共作として取り組んだのが洋画家の絹谷幸二さん。悪性リ