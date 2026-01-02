©ABCテレビ 1月2日（金）に放送されるABCテレビの正月恒例特番「新春！オールよしもと初笑いスペシャル」に、ナインティナインの岡村隆史が座長を務める爆笑コメディ「岡村隆史の花の駐在さん」が2026年も登場する。 その公開収録が先ごろ、大阪市中央区の「COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール」で行われ、吉本新喜劇のレジェンド・池乃めだかと岡村の“伝説のケンカコント”が久々の復活を遂げて会場を沸かせた。