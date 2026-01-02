プレミアリーグ第19節が1日に行われ、サンダーランドとマンチェスター・シティが対戦した。サンダーランドは今季、昇格組ながらリーグ戦18試合を戦って7勝7分け4敗。ホーム『スタジアム・オブ・ライト』では無敗を継続している中、マンチェスター・シティを迎えての一戦に臨んだ。一方、公式戦8連勝と好調なマンチェスター・シティは、首位アーセナルが今節の試合に勝利しており、追撃するためには勝ち点「3」をつかみ取りた