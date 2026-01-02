プレミアリーグ第19節が1日に行われ、ブレントフォードとトッテナム・ホットスパーが対戦した。リーグ戦連勝中のブレントフォードは、ここまで勝ち点「26」を積み上げ、来季の欧州カップ戦出場権も狙える順位につけている。対するトッテナム・ホットスパーは、前節終了時点でリーグ戦18試合で7勝4分け7敗の11位。来季の欧州カップ戦出場権を獲得するためにも、ここから調子を上げていきたいところだった。試合は開始すぐの5