2025年の話題になった漫画をピックアップ。【漫画】過去の「いじめ」あなたは、許せる？「傷つけた方はすぐ忘れても、傷つけられた方は一生忘れない」そんなコメントも届く、漫画家の吉本ユータヌキ(@horahareta13)さんの『心の傷』を紹介するとともに話を聞いた。※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承のうえ、お読みください。■同窓会でいじめを謝罪してきた同級生。20年経ったから言えること『心の傷』_01『心の傷