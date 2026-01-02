グラビアアイドルの天木じゅん（30）が2日までに自身のインスタグラムを更新。夢だった赤のオープンカーを購入したことを明かした。天木は「新年明けましておめでとうございます」と新年のあいさつをするとともに「私事ではございますが、夢だった赤のオープンカーを納車しました」と高級車メルセデスベンツの「SLK200」を購入したことを明かした。憧れのオープンカーと“2ショット”も披露し「乗り心地最高です」と大満足の