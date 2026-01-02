成人式は一生に一度の大切な行事です。成人式に華やかな振袖を着て同級生たちと記念撮影をした覚えのある人も多いのではないでしょうか。成人式のために何年も前から時間をかけて振袖を選ぶ人もいるようですね。今回は娘の成人式の振袖にまつわる思いがけない経験をした筆者の知人、Nさんのお話です。 娘の成人式 Nさんにはもうすぐ成人を迎える娘がおり、一生に一度の大事な成人式に向けて色々と準備をしていました。「振袖は