2日午前5時半ごろ、気象台は大雪に関する気象情報を発表しました。九州北部地方の上空約5500メートルには、3日にかけてマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため、九州北部地方では3日朝にかけて、山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。山口県では2日夕方から3日明け方にかけて大雪に警戒してください。2日午前6時から3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次