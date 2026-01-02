2026年がスタートしました。1963年（昭和38年）、門司市、小倉市、若松市、八幡市、戸畑市による5市合併で誕生した100万人都市、北九州市。2025年9月時点での推計人口は90万494人で、このまま減少が続けば2026年にも90万人割れの可能性があるといいます。新しい年の北九州市の展望について、FBS報道部・北九州支局の吉原美樹記者の報告です。 【北九州市で暮らして半年】 2025年8月、北九州市支局への異動を機に私は北九