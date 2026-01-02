フジテレビは2026年1月4日午後7時から『逃走中2026新春SP〜最速スプリンターと開運ダルマ〜』を放送する。【写真】『逃走中〜大みそかSP〜』に出演するパリ五輪日本代表選手一覧新年早々からの大激走で幕を開ける逃走劇の舞台となるのは、お台場の新たなランドマークとして誕生した「トヨタアリーナ東京」。昨年の世界陸上で日本を沸かせたアスリートから、俳優、アーティスト、人気芸人ら総勢15人が豪華参戦する。新年番組