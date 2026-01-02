【オーベルストドルフ（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は1日、ドイツのオーベルストドルフで個人第12戦（ヒルサイズ＝HS137メートル）が行われ、高梨沙羅が127メートル、124.5メートルの合計256.4点で5位に入った。今季5勝の丸山希は1回目10位と出遅れたのが響き、8位だった。24歳のアビゲール・ストレート（カナダ）が268.2点でW杯初勝利を挙げた。勢藤優花は14位、伊藤有希は18位、宮