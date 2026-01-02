お笑いコンビ・ヤーレンズが毎月1回最終土曜日に『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00）を担当。12月27日深夜、21回目の放送を迎えた。【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける冒頭のボケでは、楢原が「2025年、頑張った皆様お疲れ様でした…ということでございましたね」と年末らしいあいさつ。「暮れの元気なごあいさつ…って、城島リーダーが油を持ってきていましたよね」とCMソングも