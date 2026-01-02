「早くやらなければ！」とわかってるのに、ついつい先延ばしにしがちな「実家片づけ」は、“親が元気なうちに取り組むことが、何よりも大切”というのは、『「介護」「看取り」「相続」の不安が消える！ 実家片づけ』を出版した片づけアドバイザーの石阪京子氏。実家に溢れるモノを整理し、お金を把握することで、親子ともに幸せになれるそのノウハウを、本書から抜粋・編集してお伝えします。年末年始は実家片づけのチャンスです