米国務省＝2023年12月、ワシントン（共同）【ワシントン共同】米国務省のピゴット副報道官は1日の声明で、中国が台湾周辺で実施した軍事演習について「不必要に緊張を高めるものだ」と批判した。台湾に対する軍事圧力を停止し「有意義な対話」を実施するよう要求。台湾海峡の平和と安定を支持するとし、武力や威圧による一方的な現状変更への反対を表明した。声明は「地域内の諸国に対する軍事活動と言動」についても批判した