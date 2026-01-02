年末はセクシー女優の引退が相次ぐ季節。年の瀬の離職はタイミング的にぴったりですし、多くの人が休みの時期に引退イベントを打ちやすいのも理由の1つです。【写真】Jカップの新星・瀬戸環奈さんヌード写真集が発売前重版決定ただ前々から宣言しているのではなく、12月頭に「今年いっぱいで卒業します」という突然の報告をする女優も一定数存在するのが事実。業界では以前からの発表も、急な卒業もよくあることですが、ファンに