セルフ式スタンドでの携行缶給油は原則禁止年末年始の休暇中に家族や友人とドライブや旅行を計画している人も多いことでしょう。寒さが厳しくなるこの季節は、愛車の燃料管理も重要ですが、特にガソリンを携行缶で持ち運ぶ場合には、十分な注意が必要です。【画像】「えっ…！」 これが給油口の中身です！ 意外な構造を画像で見る！（25枚）安全を軽視した小さな不注意が、大きな事故につながることを忘れてはいけません。