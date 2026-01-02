「選球眼が嫌い」「手を使う人間は限界」…高校指導時の“金言”から学ぶ打撃指導で良かれと思って取り組んでいる練習が、逆に成長を妨げることもある。日米通算4367安打を誇るレジェンド、イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が各地の高校で指導してきた“金言”から、改めて今の取り組みを見直し、新たなバッティングを築くヒントを探りたい。・「ボールをよく見ろ」という言葉の危険性は何か。・定番の