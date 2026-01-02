今井のアストロズ入りが報じられたポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指す西武・今井達也投手がアストロズと3年契約で合意したと米紙「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者ら複数の米メディアが1日（日本時間2日）に一斉に報じた。同記者によると、獲得候補とみられていたニューヨークの2球団は獲得に本腰を入れていなかったという。ヘイマン記者はX（旧ツイッター）で、「ヤンキースとメッツはイマイの交渉