ジュンが運営するコンセプトストア「ヴイエー（V.A.）」が、アーティストでプロスケーターのマーク・ゴンザレスとのコラボレーションポップアップを開催する。開催期間は2026年1月3日から1月中旬まで。【画像をもっと見る】ポップアップでは、マーク・ゴンザレスが手掛けたアートワークをデザインしたアイテムを販売。同氏のアイコニックな「Angel」のアートワークをそのまま3Dで表現したキーホルダーをイエローとブラックの2