【ニューヨーク＝平沢祐】プロ野球の西武からポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指していた今井達也投手（２７）が、アストロズと３年総額５４００万ドル（約８４億７０００万円）で契約合意したと、１日に大リーグ公式サイトが伝えた。米東部時間の２日午後５時（日本時間３日午前７時）が交渉期限だった。今井は２０１７年に栃木・作新学院高からドラフト１位で入団。２３年から３年連続で１０勝し、２５年は