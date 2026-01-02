元大洋の平松政次さん。代名詞の「カミソリシュート」を武器に巨人戦歴代２位の５１勝を挙げ、あの長嶋茂雄を最も苦しめた投手の一人だ。レジェンド右腕が、野球人生の「喜怒哀楽」を語った。スポーツ報知で連載した「巨人が恐れた男たち」から再録する。（取材・構成＝太田倫、湯浅佳典）◆［喜］１０年前知った…一番好きな人に子供の頃から巨人ファンだった。そして、長嶋さんの大ファンだった。私の野球人生の節目には、長