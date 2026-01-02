この2、3年における日米同盟の最大のミッションは「台湾有事」の抑止であった。日米両政府は政策を整合させながら態勢構築と能力整備に注力してきた。【写真】台湾への野心を隠さない習近平国家主席、Xデーは…その1つが運用面（作戦面）で自衛隊と米軍がより効果的に連携、機能するための指揮統制の整備だ。日本側は統合作戦司令部を新たに設置し、米軍も在日米軍司令部を陸海空、宇宙・サイバーの領域を横断する統合運用が可