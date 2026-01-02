〈《滋賀から愛知まで154kmの大渋滞》名神高速で起きた“日本史上最悪の渋滞”、想像を絶する「阿鼻叫喚の現場」（平成7年の悲劇）〉から続く年末年始の帰省ラッシュ。終わりの見えないテールランプの列に閉じ込められると、「どうにかこの状況を抜け出せないか」という焦燥に駆られるものだ。【ランキング】東名高速道路でも、関越道でも、東北道でもない…!? 過去10年間の年末年始で最長の渋滞になってしまった“意外な道路”