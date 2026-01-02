〈《ご存知ですか？》隙あらば車線変更、右車線居座り…先を急ぐドライバーが“渋滞の元凶”に？ 焦る人ほどハマりやすい「渋滞の落とし穴」〉から続く年末年始の帰省シーズン、悩みの種になるのが「移動の足」だ。とくに幼い子をもつ家庭では、わが子のグズりや大量の荷物を気にし、公共交通機関の利用を控えるケースも少なくない。【ランキング】東名高速道路でも、関越道でも、東北道でもない…!? 過去10年間の年末年始で最長