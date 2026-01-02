冬の休暇には、暖かい家でじっくり映画を観たい。たまにはクラシックな名画で、輝くようなスターの魅力に浸ってみたい。そんなときに手元に置きたい芝山幹郎著『スターは楽し 映画で会いたい80人』（電子書籍）から、妖艶な美女マレーネ・ディートリッヒの項を公開。（全4回の1回目／2回目を読む）【画像】男が好きで男に好かれた魔女、マレーネ・ディートリッヒの出演作を見る『間諜X27』Collection ChristopheL via AFP◆