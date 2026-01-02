【ワシントン＝淵上隆悠】米国務省のトミー・ピゴット副報道官は１日、中国軍が台湾周辺で行った軍事演習に関し、「不必要に緊張を高めている」と非難する声明を発表した。ピゴット氏は、「我々は中国に対し、台湾への軍事的な圧力を止め、対話を行うよう求める」と強調。さらに、「米国は台湾海峡の平和と安定を支持し、力や威圧を含むいかなる一方的な現状変更の試みにも反対する」と訴えた。演習を巡っては、中国との関係