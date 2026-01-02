箱根駅伝は、今年で102回目を迎える。この11年間は原晋監督が率いる青山学院大が8度の総合優勝を遂げており、青学大の“天下”。ただ今年は、早稲田大と中央大といった伝統校が復活の予徴を見せ、勢力図が変化しているという。そこで、早大競走部駅伝監督の花田勝彦さんと、中央大陸上競技部駅伝監督の藤原正和さんに、「打倒青学」の秘策を訊いた（司会・構成＝生島淳）。【画像】「山の名探偵」こと工藤慎作（早大3年）◆◆◆「