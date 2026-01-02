珍しい上野始発で運行JR東日本とJR北海道は、上野駅と新函館北斗駅を結ぶ新幹線を2026年3月7日（土）に運行します。【画像】これが上野から北海道まで「5時間かけて走る新幹線」の運行時刻ですこの列車は、北海道新幹線開業10周年と東北新幹線全線開業15周年を記念し、首都圏発の団体専用臨時列車として運転されるものです。東京〜新函館北斗間は、最速列車で4時間を切りますが、約5時間かけて走ります。通常の新函館北斗行