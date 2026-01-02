愛犬が顔を舐める＝「好き！」とは限らない 犬が人の顔を舐める行動には、もちろんポジティブな感情がこもっていることもあります。 しかし、本当にそれがポジティブな意味を持つのかを理解するためには、「その行動がいつ・どんな状況で起きたか？」を見ることが大切です。 たとえば、何かを叱った直後に舐めてくる、静かにしてほしいタイミングで舐めてくる……。 そんなときは、「どうすれば相手に落ち着いてもらえるか」