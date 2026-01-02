2日朝は、横浜や徳島で、初雪となりました。3日にかけて、西日本でも大雪のおそれがあります。日本海側は雪が降り続き、西日本も含め、大雪のおそれがあります。積雪による交通障害に警戒が必要です。太平洋側も雲が広がりやすく、東京でも夕方から夜にかけて、雪か雨が降るでしょう。■予想最高気温全国的に北風の冷たい一日となりそうです。東京や名古屋で8度、大阪も7度までしか上がらないでしょう。初詣などは、暖かい服装でお