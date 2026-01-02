「赤星」の通称でも知られている「サッポロラガービール」が現在好調に売り上げを伸ばしている。生ビール全盛ともいえるこの時代、テレビCMも流さずに、なぜ販売を伸ばすことができたのか。サッポロビールのブランド担当者に聞いた――。撮影＝プレジデントオンライン編集部■赤星を土俵際に追い込んだ〈辛口・生〉「ビールといえば生」そういう印象を持っている人は多いだろう。そんな生ビールのなかでも圧倒的な人気を誇っている