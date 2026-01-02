テレ東では2026年1月2日（金）よる10時55分より「世界の絵日記ッズ 〜コレ、何を描いてるんですか?〜」を放送します。【動画】世界各国の“ディープな魅力”を探り当てる旅番組「世界を1つの質問で旅したら？」日本人なら誰しも人生で一度は描いたことがある「絵日記」そんな日本人に馴染みのある絵日記を、“世界各国の子どもたちに書いてもらったら…そこにはどんな驚きの日常が描かれているのか!?”現地で暮らす子ども目線で、