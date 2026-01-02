【ガルミッシュパルテンキルヘン（ドイツ）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ男子は１日、ドイツのガルミッシュパルテンキルヘンでジャンプ週間第２戦を兼ねた個人第１３戦（ＨＳ１４２メートル、Ｋ点１２５メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が１３７メートル５０、１３８メートルを飛び、合計２８４・１点で日本勢最高の４位だった。小林陵侑（チームＲＯＹ）が２７７・８点で５位、